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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:34
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İlk 6 haftayı herkes unutsun

HATAY -  Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, "İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hatayspor’u en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de 6 haftada sadece 1 puan alan ve grup sıralamasında 19’un sırada yer alan Atakaş Hatayspor’da, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, basın mensupları ile buluştu. Hatay Yeni Stadyumu’nda düzenlenen toplantıya, Volkan Demirel’in yanı sıra, Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, Kulüp Başkan vekili Aydın Toksöz katıldı.

"6 HAFTAYI HERKES KAFASINDAN ATSIN, RESET YAPSIN, UNUTSUN"

Hatay’da bulunmaktan ve Atakaş Hatayspor’da görev almaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Biz buraya başarılı olmak için geldik. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz. İlk maçtan itibaren, deplasmansa deplasman daha sonra içerideki maçımızla beraber tüm Hataylıları maçlara bekliyoruz. Takıma da söyledim, şehre de söylüyorum, burada da söylüyorum. İlk 6 haftayı herkes bir kafasından atsın, reset yapsın, unutsun. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfayla beraber, Hataysporumuzu en iyi şekilde oynatarak, her zaman sonuç almaya odaklı bir takım olacağız. En azından mücadele eden, omuz omuza girdiğinde yıkılmayan veya atağa çıktığı o bütün takımın o atağı hissetmesini, topu kaptırdığında o topu geri almak için mücadele eden bir takım hissiyatıyla yolumuza devam edeceğiz. Takım şu an çok mutlu, herkes iyi çalışıyor. Milli takım arası bizim hazırlanmamız açısından iyi oldu. Teknik ekibimiz ile beraber iyi planlama yaptık, bu planlama doğrultusunda Sivasspor maçını kazanarak buraya gelmek adına inşallah çalışmamızın karşılığını güzel bir galibiyetle alıp bir sonraki haftayı bütün Hatay halkı ile beraber bekleyeceğiz. Ben her zaman mücadele etmeyi seven, omuzuma yükler konulunca onları taşımayı seven bir insanım. İnşallah buradaki yükü de ekip arkadaşlarımla taşıyacağız ve bütün Hataylıların mutlu olabileceği bir takımı sahaya çıkaracağız” dedi.

“KİLO ALACAĞIM DİYE KORKUYORUM”

Hatay’da kendisini evinde gibi hissettiği dile getiren Demirel, “İlk defa İstanbul’dan uzak kaldım ama burada öyle bir şey hissetmiyorum. Çünkü beni her gören evine davet ediyor. Her gören, evine davet edip sofra kurmak istiyor. Ben de kilo alacağım diye korkuyorum. Sağ olsunlar nerde yemek yersek, nerde oturursak bana akraba sıcaklığı hissettiriyorlar. O yüzden şu an İstanbul’dan uzak gibi değilim. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim için en önemli şey zoru başarmaktır. Burada da şu an zor bir süreç var ama aşılmayacak bir süreç yok. Bu süreci de ekibimizle beraber hazırlanıp, çalışıp bu süreci güzelleştirmek işitiyoruz” dedi.

"EKİP OLARAK HATAYSPOR’U HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Teknik ekibinin tecrübeli  olduğunun altını çizen Demirel, şunları söyledi: "Teknik ekibim hepsi benim arkadaşlarım. Biz bu ekibi kurarken, hepimiz çok mutluyduk, çalışırken de çok mutluyduk. Ayrıldıktan sonra çok mutluyduk. Şimdi yine aynı ekiple beraber başka bir hikayeye geldik, başka bir hikaye yazmaya geldik. Bu hikayenin hem içinde, hem başında hem de sonuna doğru hep keyif alacağız, hep mutlu olacağız ve hep beraber olacağız. Ekip arkadaşlarıma sizin huzurunuzda benimle oldukları için teşekkür ediyorum. Ben olarak bakmadım hiçbir zaman, ekip olarak Hatayspor’u hak ettiği yere ulaştıracağız."

Toplantıda ayrıca kısa birer konuşma yapan Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Kulüp Başkan vekili Aydın Toksöz, Volkan Demirel ve ekibine güvendiklerini aktararak, başarılar dilediler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel
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