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Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 0-1
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Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 0-1

Süper Lig’in 8’inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 18:33
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Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor: 0-1

6'ncı dakikada Hes Kablo Kayserispor'un atak yönüne göre sağ kanattan Alibec'le kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

21'inci dakikada Akintole'nın ceza alanı içinden çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

36'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Lung kurtardı.

37'nci dakikada Henrique'nin şutunu kaleci Munir Mohamedi kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Alibec'in yakın mesafeden şutunu kaleci Munir Mohamedi kornere çeldi.

50'nci dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir Mohamedi kurtardı.

54'üncü dakikada Henrique, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55'inci dakika Isaac Sackey'in şutu kaleci Lung'da kaldı.

61'inci dakikada Alibec sol kanattan kendi getirdiği topta şutunu kaleci Munir Mohamedi kurtardı.

63'üncü dakikada Mesut'un yaptığı ortaya defansın üzerinden kafa vuran Mame Diouf takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

80'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Alibec geldi. Bu oyuncunun vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

84'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mame Diouf'un şutunu kaleci Lung kurtardı.

90+1'inci dakikada Barbosa topu filelerle buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

90+3'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza alanına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'un şutu farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporAtakaş HataysporSüper LigFutbol
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