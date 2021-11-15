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Hikmet Karaman: İyi bir hazırlık maçı oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 14:30
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Hikmet Karaman: İyi bir hazırlık maçı oldu

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirerek, "Sivasspor ile hazırlık maçı yaptık. İyi bir hazırlık maçı oldu. Buradaki amaç oynamayan oyuncuları veya genç oyuncuları görmekti" dedi.

Süper Lige verilen milli maç arasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Sivasspor dün hazırlık maçı yaptı. 1-1 berabere biten müsabakayı değerlendiren Hikmet Karaman, "Sivasspor ile hazırlık maçı yaptık. İyi bir hazırlık maçı oldu. Buradaki amaç oynamayan oyuncuları veya genç oyuncuları görmekti. O açıdan son derece iyi oldu. Milli maç arasında hem kondisyon hem maç pratiği ve takımın gelişmesinde eksik ve güçlü yönleri gördük. İyi oldu. Oyuncularımızı gördük. Bu hafta da Göztepe maçına çıkacağız. Onlar da milli maç arasında hazırlık maçı yaptılar" diye konuştu.

“LİG FİKSTÜRÜ BİRAZ DAHA BAŞKALAŞTI”

Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman açıklamasının devamında, "Ligdeki konum ve bulunduğumuz durum son oynadığımız Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçı ondan önce oynadığımız 2 deplasman maçı onlardan da önce oynadığımız Hatayspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçında aldığımız sonuçlar hep üzücü oldu. Lig fikstürü biraz daha başkalaştı. Bu fikstürü, taraftarımızla, şehrimizle başkanımız, yönetimimizle, medyamızla, teknik ekibimizle ve futbolcularımızla geliştirmek istiyoruz. Bu sadece bir teknik adamın veya futbolcu grubunun olayı değil. Bu şehrin olayı, hepimizin olayı. Tüm taraftarımızın; şehrin yanında, takımının yanında destek vermesini ve oyuncularımızın da bu desteğe karşılık 3 puanla ligdeki konumumuzu diğer haftalara pozitif şekilde taşıyacak şekilde devam ettirmesini istiyoruz. Ama çok dikkatliyiz. Rakibimizin sıradaki yeri altlarda olabilir ama bazen oynadığınız maçın karşılığını alamıyorsunuz. Çalışmalarımız, analizlerimizi yapıp inşallah Pazartesi akşamı çok iyi bir şekilde bu karşılaşmaya çıkacağız" açıklamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hikmet KaramanYukatel Kayserispor
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