Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.022,26
ALTIN
1.198,41
DOLAR
19,11
STERLİN
23,45
EURO
20,59
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...

Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi

27 Mart 2023 Pazartesi 15:06
0 Okunma
Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi

BURSA  - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'yla yarın karşılaşacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı, maç için Bursa'ya geldi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı Osmangazi ilçesindeki otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti.

Hırvatistan Milli Takımı, karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği D Grubu ikinci hafta maçı, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Milli Futbol TakımıBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF: Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırılmıştır
TFF: Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırılmıştır
Ertuğrul Doğan: "İnşallah yeni şampiyonluklar yaşatırız"
Ertuğrul Doğan: "İnşallah yeni şampiyonluklar yaşatırız"
Tottenham'da Conte dönemi sona erdi
Tottenham'da Conte dönemi sona erdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans