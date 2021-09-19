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​​​​​​​İkinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2021 Pazar 22:23
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​​​​​​​İkinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlılarımızı farklı zafere taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer Güleryüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş ile 23. dakikada Rahmi Özcan attı.  

Bu sonuçla üçüncü kez finalde mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanma başarısını gösterdi. Milliler, 2017 yılında İstanbul'da da Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmıştı. 

Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tribünden izleyerek Millilerimize destek verdi.

Milliler, turnuvada finale dek, D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde de Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti. Böylece Milliler toplamda 36 gol attı. 

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AVRUPA ŞAMPİYONU AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

BAKAN SOYLU, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI SPORCULARIYLA GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğunu, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak, kutladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli sporcularla telefonda görüntülü görüşerek şampiyonluğu kutladı. Soylu, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi:

"Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz bizim çocuklar. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol Milli Takımı2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasışampiyon
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