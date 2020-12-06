İpek Öz Antalya'da şampiyon 

Toprak kortta gerçekleşen organizasyonda sırasıyla Rumen ve Letonyalı rakiplerini geçen milli tenisçi İpek Öz çeyrek finalde 2 numaralı seri başı Ukraynalı Daria Lopatetska'yı, yarı finalde ise Rus Polina Kudermetova'yı eledi. Finalde turnuvanın 8 numaralı seri başı Andreea Amalia Rosca ile karşılaşan Öz, beş kez servis kırdığı mücadelede rakibini 50 dakika içinde 6-1, 6-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 21 yaşındaki Öz, bu zaferle rakibi Rosca'nın 14 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.