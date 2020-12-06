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İpek Öz Antalya'da şampiyon 

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvası MTA Open'ın finalinde Rumen rakibi Andreea Amalia Rosca'yı deviren İpek Öz, profesyonel kariyerinin üçüncü tekler zaferini kucakladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:00
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İpek Öz Antalya'da şampiyon 

Toprak kortta gerçekleşen organizasyonda sırasıyla Rumen ve Letonyalı rakiplerini geçen milli tenisçi İpek Öz çeyrek finalde 2 numaralı seri başı Ukraynalı Daria Lopatetska'yı, yarı finalde ise Rus Polina Kudermetova'yı eledi. Finalde turnuvanın 8 numaralı seri başı Andreea Amalia Rosca ile karşılaşan Öz, beş kez servis kırdığı mücadelede rakibini 50 dakika içinde 6-1, 6-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 21 yaşındaki Öz, bu zaferle rakibi Rosca'nın 14 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İpek ÖzTenisşampiyonAntalya
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