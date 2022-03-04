İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ligin 28'inci haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarların desteklerini beklediklerini ifade etti.



Trabzonspor maçının önemli ve zor bir karşılaşma olacağını dile getiren İsmail Kartal, "Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" diye konuştu.



"ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA EN İYİSİNE ULAŞABİLMEK BİZİM HEDEFİMİZ"



Son 3 maçta galip geldiklerini aktaran İsmail Kartal, "Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik diye düşünüyorum. Slavia Prag maçlarını kabul etmemiz lazım orada bizden üstün oynadılar ama lig ve kupa maçlarını oyun olarak kazanabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Fenerbahçe ruhuyla mücadeleye çalışıyoruz. Takım içindeki oyuncularla iletişimde çok daha iyi duruma geldik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın özgüveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez. Zamanla yarışıyoruz. İyi yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"ARDA BU CAMİANIN EVLADIDIR"



İsmail Kartal, Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını dile getirerek, "Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir inanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul'u (Çetin), Çağtay'ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir. Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli" diye konuştu.



"TAKIMDAKİ AĞABEYLERİ ARDA'YA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"



Kartal, göreve geldiği günden bu zamana 12 oyuncunun A takım idmanında yer aldığını dile getirerek, "Kasımpaşa maçında İrfan Can Kahveci bizim için değerli bir oyuncu. Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. İkisiyle de konuştuk. Arda'yı biraz içte oynattık sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki ağabeyleri de Arda'ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek. O da bunlara adapte olacak. İrfan da Arda'yı oyun içinde yönlendirdi" diye konuştu.



"7 MAÇTA 14 PUAN ALDIK"



Takımdaki eksiklere rağmen ligde 7 maçta 14 puan aldıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Daha iyisi de olabilirdi. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.



"VALENCİA 1-2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"



Enner Valencia'nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan İsmail Kartal, şunları dile getirdi:



"Üstümde hiçbir baskı yok, ben bu sistemi oynayan, benimsemiş bir hocayım. Bu sistemde yolumuza devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncuların durumuna oyun içinde skora göre sistemde geçişler olabilir ama şu an dörtlüden vazgeçmeyeceğiz. Savunmada yaşadığımız sorunlarla ilgili oyuncularımızla görüşüyoruz, yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. 7 maç oynadık, 6'sında gol yedik. Demek ki biz gol yemekte rakibe fazla alan bırakıyoruz. Bize gol atmanın zorluğunu rakiplere hissettirmemiz gerekiyor. Bunların olmaması için gayret ediyoruz."



"HAK EDENİ OYNATMAYA ÇALIŞIYORUM"



İsmail Kartal, oyuncularıyla karşılıklı saygıya dayanan bir iletişimleri olduğunun altını çizerek, "Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Takımdaki birliktelik çok iyi. Oyuncular bizim yol arkadaşımız. Bu takımın her şeyi onlar. Sağ olsunlar buna bir cevap veriyorlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyaloglar var. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Şu anda her geçen gün futbolcularım beklentimin üzerine çıktı. Bazıları hastalık, sakatlık dolayısıyla sınırlı seviyede kaldı ama üzerine çıkacak kapasiteleri de var" dedi.



"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK HEDEFİNDEYİZ"



Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kartal, "Fenerbahçe'nin hedefleri bitmez. Şu anda ligi en iyi yerde bitirmek hedefindeyiz. Liderle bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Sezon sonuna kadar önümüzdeki bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın da beklentisi bu takımın ligi en iyi yerde bitirmesi. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak" ifadelerini kullandı.



"İSAK BİZİMLE OLACAK AMA ALT YAŞTA OYNAYACAK"



Tecrübeli teknik adam, sezon sonu başkan Ali Koç'a detaylı bir rapor sunacağını vurguladı. İsak Vural transferine de değinen Kartal, "Tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İsak, başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe'de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. İyi bir gelecek, Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu" diye konuştu.



"İYİ BİR MESUT HER ZAMAN OYNAR"



Mesut Özil'in bir dünya yıldızı olduğuna dikkati çeken Kartal, sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını hatırlatarak, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" İfadelerini kullandı.



İsmail Kartal, Pelkas'ın formunun yükselmesinden memnun olduğunu ve sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşüldüğünü, olumlu anlamda önemli mesafe kat edildiğini de sözlerine ekledi.