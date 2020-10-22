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İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü gün heyecanı yaşandı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2020 Perşembe 11:49
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İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü gün heyecanı yaşandı

İstanbul Challenger TED Open üçüncü günde 4 tekler ve 4 çiftler mücadelesine sahne oldu. Teklerde 2'nci tur karşılaşmaları oynanırken, çiftlerde ise ilk tur heyecanı yaşandı.

Turnuvada 5 numaralı seri başı olarak korta çıkan Jason Jung elemelerden gelen Fransız raket Tristan Lamasine'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle rahat geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. İki Fransızı karşı karşıya getiren mücadelede vatandaşı Maxime Janvier'i 6-2 ve 7-5 ile geçen Benjamin Bonzi çeyrek finalde Jason Jung'un rakibi olacak.

Elemelerden gelen Borna Gojo 2 saat 37 dakikalık mücadelenin ardından Jay Clarke'yi 6-7, 7-5 ve 6-2 ile geçerek son sekiz arasında yerini aldı. İlk turda Marsel İlhan'ı eleyen Sebastian Ofner ise Altuğ Çelikbilek ile zorlu mücadelesinin ardından çeyrek finale yükselen isim oldu. Altuğ karşısında ilk seti 4-6 yitiren Ofner, ikinci seti 7-5, karar setini ise 6-3 kazanarak turladı. Avusturyalı raketin bir sonraki rakibi Hırvat Borna Gojo olacak.

Çiftlerde ise Ergi Kırkın-Koray Kırcı ikilisi Ariel Behar-Gonzalo Escobar çiftine 6-1 ve 7-6'lık setlerle, Sarp Ağabigün-Altuğ Çelikbilek ikilisi Teymuraz Gabashvili-Maxime Janvier çiftine 5-7, 7-5, 10-6 sona eren setlerle, Cengiz Aksu-Aldin Setkic ikilisi Sadio Doumbia-Fabien Reboul çiftine 6-4 sonuçlanan iki sette yenilerek turnuvaya veda etti.

İlk turu başarıyla geçen milli tenisçimiz Cem İlkel bugün dünya 129 numarası, 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ile çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ChallengerTED OpenTenis
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