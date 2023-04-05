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İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı

Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, konuk ettiği Inter ile 1-1 berabere kaldı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:30
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İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı
Roma

Kupada çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı final karşılaşmalarının ilkinde, Juventus ile Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Juventus aradığı golü 83. dakikada Kolombiyalı oyuncusu Cuadrado ile bularak 1-0 öne geçti.

Müsabakanın bitimine çok az bir süre kala ise Inter, Juventus'lu Bremer'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı atışı kazandı. 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviren Belçikalı golcü Lukaku, skoru eşitledi: 1-1.

Gergin geçen karşılaşmanın son düdüğüyle Inter kalecisi Handanovic ile Juventus'lu Cuadrado arasında çıkan sert tartışma nedeniyle iki oyuncu da hakem Davide Massa'dan kırmızı kart gördü. Inter'li Lukaku ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin rövanşı 26 Nisan’da Milano'da Inter'in sahası Giuseppe Meazza’da oynanacak.

Kupada yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese, Fiorentina'yı bu akşam konuk edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaKupasıJuventusveİnter
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