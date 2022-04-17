Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...

İzmir'de maraton coşkusu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla 3'üncü kez düzenlenen Maraton İzmir, büyük coşkuyla başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2022 Pazar 11:26
İzmir'de maraton coşkusu

Sabahın ilk ışıklarında ısınma çalışmaları için Kültürpark'ta bir araya gelen yaklaşık 5 bin sporsever renkli görüntüler oluşturdu. Maratondan önceki 10 kilometrelik ilk yarış için Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binasının önünden saat 07.20'de start verildi. Bu yarışa 4 binin üzerinde kişi katılım gösterirken, koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönerek startın verildiği yerde finişe ulaştı.

Ana yarış olan 42 kilometrelik Maraton İzmir'in startı ise aynı noktadan saat 08.00'de verildi. Maraton İzmir'e 43 farklı ülkeden 552 yabancı sporcu katıldı. 42 kilometrelik parkurda atletler Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Bostanlı yolları üzerinden dönerek Konak, Göztepe, İnciraltı istikametine gidecek ve tekrar start noktasında finişe varacak. Her yaştan sporseverin ilgi gösterdiği etkinlikte sivil toplum kuruluşları da yer alırken, yardımlar için bağış kampanyalarının sürdüğü bildirildi. Maraton İzmir'de hedefin atıksız maraton olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek olduğu kaydedildi.

7'DEN 70'E BÜYÜK İLGİ

Maraton İzmir'de yarışan Anaokulu Öğretmeni Ebru Özcan (40), 2 senedir yarışlara katıldığını belirterek, "Bir amaç uğruna koşuyorum. Gülmek İyileştirir Vakfı'nın okul öncesi kanserli çocukların hijyenik okullarını açması için bağış kampanyası yaptık. Bu yarış için hiç uyumadım. Bayramlık çocuk heyecanında kalkıp giyinip hazırlanıp geliyoruz. Bu benim ikinci yarı maratonum. İzmir'in en güzel organizasyonu. Profesyonel olmanıza gerek yok. Koşmak aşk gibi bir şey" dedi.

Maratona, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına katıldığını belirten Dr. Emel Yiğit (40), heyecanlı olduğunu söylerken, Aile Hekimi Arzu Güngiray, "Türkiye'yi eğitim kurtaracak, her şey eğitim için. Maratonda tüllerimizle, tütülerimizle dikkat çekmek istedik" diye konuştu. 59 yaşındaki Nevin Altınsoy duygularını, "Heyecanlıyım, kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum" şeklinde özetledi. İzzet Bektaş (65) ve Bilgün Aksoy (68) da TEMA Vakfı'nın Ağaç Kardeşliği Ormanı projesine destek için yarışa katıldıklarını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir BelediyesiMaratonKoşuMaraton İzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
141.1 kilometrelik etap hava şartları sebebiyle iptal edildi
141.1 kilometrelik etap hava şartları sebebiyle iptal edildi
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans