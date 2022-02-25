İzmir'de yıllar sonra milli maç heyecanı

İZMİR - Futbolda bir dönem A Milli Takım'ın en önemli maçlarına ev sahipliği yapan İzmir'in 13.5 yıllık özlemi önümüzdeki haziran ayında son bulacak. İzmir, son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Türkiye-Fildişi Sahilleri hazırlık maçına ev sahipliği yapıp ardından A Milli Takım'a hasret kalırken, Futbol Federasyonu'nun ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı konuk edeceği mücadeleyi Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynatma kararı aldığı öğrenildi. UEFA yetkilileri, önümüzdeki günlerde stada gelerek incelemelerde bulunacak. Kapılarını 2 yıl önce, 26 Ocak 2020'de açan Türkiye'nin en modern statlarından 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı, çarşamba günü 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Sırbistan maçına ev sahipliği yapmıştı. Statta geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Antalyaspor finali oynanmıştı.





14 HAZİRAN'A DENK GELECEK



UEFA'dan onay çıkarsa Göztepe, kulübün 97'nci kuruluş yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in girişimlerinin de etkisiyle Göz-Göz'ün kuruluş yıl dönümüne denk gelen 14 Haziran'daki maçın İzmir'e alındığı belirtildi. A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 4 Haziran'da iç sahada Faroe Adaları, 7 Haziran'da deplasmanda Litvanya, 11 Haziran'da deplasmanda Lüksemburg'la karşılaştıktan sonra 14 Haziran'da Litvanya'yı bu kez İzmir'de konuk edecek. Uzun yıllar stat sıkıntısı yaşayan İzmir, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılması ile modern tesislere kavuşmuştu.