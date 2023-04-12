Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.128,03
ALTIN
1.251,06
DOLAR
19,30
STERLİN
24,01
EURO
21,11
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

İzmir derbisinde Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'in İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 32. hafta kapanış maçında yarın karşı karşıya gelecek.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:41
0 Okunma
İzmir derbisinde Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak
İzmir

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Altay-Altınordu müsabakasında hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak.

Sezon sonunda 2 takımın veda edeceği ligde 26 puanlı Altınordu ve maç fazlası bulunan 31 puana sahip Altay, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor.

Sarı kart cezalısı Salih Sarıkaya ve kırmızı kart cezalısı Eren Erdoğan'ın forma giyemeyeceği Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç ile Eric Björkander'in sakatlıkları bulunuyor.

Yarıda kalan Göztepe karşılaşması nedeniyle 6 maç saha kapatma cezası alan Altay, yarın da taraftar desteğinden yoksun olacak. Siyah-beyazlı ekip yarınki müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Profesyonel liglerde 33. randevu

Profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaşan Altay ile Altınordu, bugüne kadar 18'i Süper Lig, 12'si 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 32 maça çıktı.

Bu müsabakalarda Altınordu'nun 13, Altay'ın 11 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

İki takımın 33. randevusuna kadar Altınordu 38, Altay 35 gol kaydetti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki Marco Paixao, çıktığı 8 müsabakada da skor üretip, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDerbiAltayAltınordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ogün Demirci: Desteklerimiz devam edecektir
Ogün Demirci: Desteklerimiz devam edecektir
PFDK, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi
PFDK, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi
İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı
İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans