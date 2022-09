Jorge Jesus: Yarın kazanmak için yeteri kalitemiz var

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Gruptan çıkmak için yeterli kalitemiz var. 1 ay öncesindeki maça göre şu anda daha güçlüyüz” dedi.



Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gruptan çıkmak için yeterli kaliteleri olduklarını ifade ederek, “Gruptaki 3 takımın da dengeli olduğunu düşünüyorum. Yarınki maçtan galip ayrılmak istiyoruz. 1 ay öncesindeki maça göre şu anda daha güçlüyüz ve bu maçı kazanmak için yeteri kalitemiz var” şekline konuştu.



“KİM MİN-JAE BANA GÖRE FENERBAHÇE’DEKİ EN İYİ SAVUNMA OYUNCUSUYDU”



Jesus, oyuncularla birebir çalışınca daha iyi tanıdığını ifade ederek, “Kim Min-jae takımdan ayrıldı. Bana göre Fenerbahçe’deki en iyi savunma oyuncusuydu ama bunlar geride kaldı. Mevcut kadroya odaklanmalıyız. Dünyada transfer dönemi sona eriyor, biz de sakince çalışmalarımızı elimizdeki oyuncularla yapacağız” diye konuştu.



“BURAYA LİGİ KAZANMAK İÇİN GELDİM”



En büyük hedefinin lig olduğunu kaydeden Portekizli teknik adam, “Buraya ligi kazanmak için geldim. Rakiplerimiz de çok iyi yatırımlar yaptılar. Avrupa’daki toplanan puanlar ülke futbolcu için çok önemli. Ülke sıralamasına baktığınızda buranın kalitesini yansıtmıyor. Statlar ve takımlar çok iyi. Bunu takımların yukarı çekmesi gerekiyor. Bu ülkede sıralamayı yükseltmek için her türlü koşul mevcut” dedi.



“HEDEF; ELİNİZDEKİLERİN EN İYİSİNİ SEÇMEK”



Avrupa ve ligdeki kadro değişiklikleri hakkında da konuşan Jesus, “Bu benim için yeni bir durum değil. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa’da bu tarz listeler yapmamız gerekli. Daha önce de bu tarz kadrolar yaptım. Hedef; elinizdekilerin en iyisini seçmek ve bu benim için yeni bir durum değil” yorumunu yaptı.



“GRUPTAN ÇIKARSAK BRUMA LİSTEYE DAHİL EDİLEBİLİR”



Tecrübeli çalıştırıcı, Bruma’nın kadroda yer almaması hakkında da, “Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Toplamda grupta 6 maç oynayacağız. Sakatlığı yeni son buldu. Ligde 14 yabancı seçmemiz gerekiyor, Portekiz’de de 3 fazla yani 17’ydi. Bruma sakattı ve o yüzden liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruptan çıkarsak yeni yapılacak listeye dahil olabilir. Belli kararlar almamız gerekiyor ve içlerinden en iyisi seçmemiz gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum” dedi.



“RÖVANŞ OLARAK BAKMIYORUZ”



Yeniden Dinamo Kiev ile eşleşmek istemesi yönündeki açıklaması sorulan Jesus, “Kurada tekrar Dinamo Kiev ile eşleştik. Futbolda ikinci şans ayağınıza gelir. Bir önceki maça göre de şu an daha güçlüyüz. Önceki turnuvada futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza geldi. Bu maça rövanş olarak bakmıyoruz. Futbolda her zaman rakiplerinize saygı göstermeniz gerekiyor. Ben de bir teknik direktör olarak saygı gösteriyorum ama kazanmak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.



“OYNADIĞIMIZ SİSTEM MAÇIN ANINA GÖRE DEĞİŞİYOR”



Jesus, oyunlarını geliştirmekteki en önemli faktörün sistem değişikliği olmadığını belirterek, “Birlikte daha fazla vakit geçiriyoruz. Benim daha iyi ne istediğimi anlıyorlar. Fenerbahçe şu anda 3 savunmacı ile oynamıyor, 4’lü savunma hattıyla oynuyoruz. Takımın sistemine sadece atakta değil, defansta da bakmak lazım. Atakta 3’lü hat yapıyoruz ama saha içinde formasyonumuzu oyuna göre değiştiriyoruz. Sahada oynadığımız sistem maçın anına göre değişiyor” ifadelerini kullandı.



“BATSHUAYİ TAKTİKSEL ANLAMDA BİZİM İSTEDİKLERİMİZİ ANLAMA AŞAMASINDA”



Michy Batshuayi’nin durumu hakkında ise Jesus, “Şu anda taktiksel anlamda bizim istediklerimizi anlama aşamasında. Bizim için en önemlisi bireysel kalitesini yansıtması olur. Bizim istediklerimizi anlaması için biraz zamana ihtiyacı olması normal. Şu anda kadromuzda kaliteli 4 santrfor var. Normalde kadromda 4 veya 5 oyuncu olmasını isterim bu bölgede. Bu kadar kaliteli oyuncu olduğu için mutluyum. Kim oynarsa oynasın öndeki kalitemiz hiçbir zaman düşmüyor" şeklinde konuştu