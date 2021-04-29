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Josef Sural unutulmadı

AYTEMİZ Alanyaspor'un 2 yıl önce 29 Nisan gecesi Kayseri deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural ölümünün ikinci yılında unutulmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2021 Perşembe 09:01
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Josef Sural unutulmadı

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'daki bir firmadan kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜNÜN 2’NCİ YILINDA UNUTULMADI

Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün ikinci yılında unutulmadı. Öncelikle turuncu yeşilli takımın taraftarı sosyal medya üzerinden #JoseficinAlanyaspor etiketiyle paylaşımlar yaptı. Ardından o dönem Alanyaspor’da Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan şimdiki Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kaptan Efecan Karaca ve Davidson, Sural paylaşımıyla onu yad etti.

Öte yandan Gaziantep FK maçında gol atan ve kazada araçta bulunan Steven Caulker golünü takım arkadaşına armağan etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Josef SuralAytemiz AlanyasporTrafik KazasıVefat
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