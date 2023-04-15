Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü yarın belli olacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu, iki Türk takımının yarın oynayacağı finalde belli olacak.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:28
0 Okunma
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü yarın belli olacak
İstanbul

Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarın saat 21.00'de Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, organizasyonun yarı finalinde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek finale yükselirken, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de diğer finalist oldu.

İki Türk takımı, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelecek. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmıştı.

Fenerbahçe 5. finalinde ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak

Sarı-lacivertli ekip daha önce 4 kez final oynadığı ama mutlu sona ulaşmayı başaramadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup etmesi halinde ilk kez bu organizasyonda kupa sevinci yaşayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, daha önceki finallerinde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 2013'te 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58, 2017'de Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 yenilirken geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde de Macar ekibi Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sarı-lacivertli ekip, son 15 maçını kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 17 müsabakada 15 galibiyet ve 2 yenilgiyle finale kadar geldi.

Organizasyonun ilk iki maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, sonraki 12 karşılaşmayı kazanarak grubu ilk sırada tamamladı. Çeyrek final serisinde son şampiyon Macar ekibi Sopron Basket'e 2-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final oynama hakkı elde etti.

Başantrenör Marina Maljkovic yönetiminde son 15 maçını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde de Beretta Famila'yı yenerek finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ilk peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez dörtlü final heyecanı yaşayan ve finale adını yazdırmayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi; Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından Dörtlü Final heyecanı yaşayan 4. Türk takımı oldu.

Tarihinde ilk kez bu organizasyonda final oynayacak Akdeniz ekibi, kupayı kazanması halinde bir ilki daha gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Alagöz Holding gibi ligdeki ilk iki maçından mağlup ayrılan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, grup aşamasını 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle lider bitirmeyi başardı. Çeyrek finalde Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'e 2-1 üstünlük sağlayarak adını son 4 takım arasına yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ZVVZ USK Prag'ı geçerek finale çıktı.

Kupanın tek Türk kazananı Galatasaray

Bu sezon 65. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, kupayı kazanan tek Türk takımı olarak öne çıkıyor.

Organizasyonda 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki finalde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekip rakibini 69-58 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBAKadınlarAvrupaLigiKadınbasketbolFenerbahçeAlagözHoldingÇBKMersinYenişehirBelediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak
Trabzonspor ile Beşiktaş 136. randevuda
Trabzonspor ile Beşiktaş 136. randevuda
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans