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Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:00
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Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
İstanbul

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türk temsilcileri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve İtalya'dan Beretta Famila Schio mücadele edecek.

Kralovka Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk gününde yarın yarı final maçları oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, TSİ 16.00'da Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise TSİ 19.00'da ZVVZ USK Prag'ın karşısına çıkacak.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak. Kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük mücadelesi verecek.

Dörtlü Final'de mücadele edecek takımlardan sadece ZVVZ USK Prag'ın şampiyonluğu bulunuyor. Çekya temsilcisi, ev sahipliği yaptığı ve yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktığı organizasyonda 2015'te kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe 4 kez final oynadı

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3, toplamda ise 9. kez son 4 takım arasında yer almayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, turnuvada 4 kez final oynamasına rağmen kupayı müzesine götüremedi.

2013'te Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 yenilen Fenerbahçe, geçen sezon ise İstanbul'da Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sarı-lacivertli ekip, son 14 maçını kazandı

Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 14 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Grup aşamasını 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, çeyrek final serisinde ise son şampiyon Sopron Basket'e (Macaristan) 2-0 üstünlük kurarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Marina Maljkovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe Alagöz Holding, organizasyonda çıktığı son 14 maçın tümünde sahadan galip ayrıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk kez Dörtlü Final'de yer alacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, oynadığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Grup aşamasını 10 galibiyet ve 4 yenilgiyle lider bitiren Mersin temsilcisi, çeyrek finalde ise Tango Bourges Basket'e (Fransa) 2-1 üstünlük sağlayarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından Dörtlü Final heyecanı yaşayacak 4. takım olacak.

9 yıl sonra 2 Türk takımı Dörtlü Final'de

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda 9 yıl sonra 2 Türk temsilcisi sahne alacak.

Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, Dörtlü Final'de mücadele etmişti.

Yarı finalde rakiplerini mağlup eden iki takım, finalde karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde oynanan finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Kupanın tarihçesi

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Rekor Daugava Riga'da

Bu sezon 65. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

Bu turnuvada 2014 yılında Sekizli Final'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBAKadınlarAvrupaLigiDörtlüheyecanKadınbasketbolÇekyaPrag
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