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Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2022 Cuma 23:38
Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İstanbul’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, bugün oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Şampiyonanın son gününde ringe çıkan milli boksörlerin tamamı altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Günün ilk karşılaşmasında 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria’yı 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna geçirdi.  Günün ikinci karşılaşmasında ise 54 kiloda Hatice Akbaş, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc’u 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Günün 3’üncü madalyası ise Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’den geldi. Sürmeneli, 66 kilo finalinde Charlie Cavanagh’ı bitime 45 saniye kala hakem kararıyla mağlup edip altın madalyayı elde etti. Günün son karşılaşmasında ise +81 kiloda Şennur Demir, final maçında Faslı Khaija Mardi’yi 4-1 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer alma başarısı gösterdi.

Bu sonuçların ardından turnuvaya 12 boksör ile katılan Türkiye’de 7 sporcu madalya kürsüsünde yer almayı başardı. Şampiyona boyunca başarılı bir grafik çizen milli takım, toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı. Milli takım boksörlerinden Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, altın madalya kazandı. Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu milli boksörlerle telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Semanur Demir'in dünya şampiyonluklarını kutladı. Şampiyonlarla olan telefon görüşmesinde Erdoğan,  

"Tebrik ediyorum. Yanımda bakan arkadaşlarım var. Hepsinin selamı var ve ailelerinize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi eşim dahil göndeririz. İnşallah en kısa zamanda sizleri külliyeye bekliyorum. Paris Olimpiyatlarında sizleri olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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