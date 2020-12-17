Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda üçüncü oldu

Milli takım, dün Buse Tosun bugün de Yasemin Adar ile gümüş, Mehlika Öztürk ile bronz madalya kazandı.

YASEMİN ADAR'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa ve Dünya şampiyonu Yasemin Adar, Dünya Şampiyonu Kanadalı Erica Wiebe'yi tuşla yenerek yükseldiği finalde Dünya Şampiyonu Alman Aline Rotter Focken'e yenilince gümüş madalyada kaldı.

MEHLİKA ÖZTÜRK BRONZ MADALYA KAZANDI

57 kg’da Mehlika Öztürk, İtalyan Arianna Carieri'yı 5-0 öndeyken kafakolla tuş yapıp yendi ve bronz madalya kazandı. 59 kg’da Elif Yanık Ukraynalı Katarzyna Zelenyhk'ye, 65 kg’da Aslı Demir ise Azerbaycanlı Elis Manolova'ya 4-0 yenilip 5’incisi oldu. Dün de Buse Tosun, gümüş madalya kazanırken Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil 5’inci oldular. Böylelikle Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya ve Ukrayna'nın ardından takım halinde 3’üncü oldu. Dünya Kupasında grekoromen stilde, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya, kadınlarda ise 2 gümüş, 1 bronz, 3 madalya kazandı. Şu ana kadar milli takım toplam 7 madalyanın sahibi oldu. Bireysel Dünya kupasında heyecan serbest stilde yarın ve cuma günü yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.