Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Zehra Güneş, Kübra Akman, Gabi, Daalderop, Egonu, Ayça Aykaç (L), Ogbogu, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema, Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu

FENERBAHÇE OPET: Lazareva, Aslı Kalaç, Fedorovsteva, Buse Ünal, Eda Erdem Dündar, Cristina, Gizem Örge (L), Carneiro, Cansu Çetin (L), Meliha Diken, Meryem Boz, Beliz Başkır, Ergül Avcı Eroğlu, İpar Özay Kurt

SETLER: 23-25, 21-25, 21-25

SÜRE: 82 dakika (27, 27, 28)

Misli.com Sultanlar Ligi’nin son şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi.

İki ekibin karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın ilk setinde Fenerbahçe, 25-23 ile rakibine karşı üstün geldi ve setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sette de servis ve karşılamada rakibine üstün gelen ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-lacivertli ekip, seti 25-21 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi.

Karşılaşmanın son setinde de istediğini alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet’i karşı karşıya getiren müsabakada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Müsabaka öncesinde VakıfBank, “Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” yazılı pankartla, Fenerbahçe Opet ise “Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe” yazılı pankartla sahaya çıktı.

ALİ KOÇ, MAÇI ABDÜLKADİR AKSU VE MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ İLE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının VakıfBank ile oynadığı Şampiyonlar Kupası maçında takımını yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Koç, maçı 59’uncu Hükümet İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte izledi.

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan da müsabakayı protokol tribününde izleyen isimler arasındaydı.