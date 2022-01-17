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Karagümrük, Biraschi ile imzaladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 15:11
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Karagümrük, Biraschi ile imzaladı

İSTANBUL - VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaragümrükBiraschi
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