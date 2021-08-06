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Karatede Merve Çoban madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa karate kumitede 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ağustos 2021 Cuma 09:34
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Karatede Merve Çoban madalyayı garantiledi

Karate kadınlar kumite 61 kg'da ülkemizi temsil eden Merve Çoban, A grubundaki ilk maçında Japonya’dan Mayumi Someya’yı 4-0 mağlup etti. Merve Çoban, A grubundaki ikinci maçında Venezuela’dan Claudymar Garces Sequera’yı 6-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve grubunda 4 puan topladı. Merve Çoban , A grubundaki üçüncü maçında Fransa’dan Leila Heurtault’ya 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Çoban yenilmesine rağmen 2. sıradaki yerini son maça taşıdı. Çoban, A grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Sporcumuz,14.05’te yarı final müsabakasına çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıMerve ÇobanKarete
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