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Karşıyaka'nın filede programı netleşti

1-3 Nisan tarihleri arasında aynı salondaki finallerde Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
13 Mart 2022 Pazar 11:56
Karşıyaka'nın filede programı netleşti

İZMİR, (DHA)

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 21 maçta 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve topladığı 48 puanla ikinci sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka'nın rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda 22-23-24 Mart tarihlerinde oynanacak yarı final grubunda İlbank, Edremit Belediye Altınoluk ve Cerastayla Kayseri OSB Teknik Koleji'yle karşılaşacak. 

Edremit Bld, normal sezonda Kaf-Kaf'ta aynı grupta yer alıp 15 galibiyetle üçüncü sırayı elde ederken, İlbank, B Grubu'ndan 21 maçta 20 galibiyetle lider, Kayseri OSB ise 13 galibiyetle dördüncü sırada Play-Off'a çıktı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak yarı final maçlarında grupta ilk 2 sırayı alacak ekipler, 1-3 Nisan tarihleri arasında aynı salondaki finallerde Sultanlar Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaFileProgramVoleybolPlay OffYeni Çağrı
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