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Kasapoğlu, 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel olarak tasarlanan dijital sahnede, bakanlık olarak 2022 yılını “Gençlik Katılımı Yılı” olarak belirlediklerini açıkladı. Kasapoğlu, "Şimdi hedeflerimizi büyütüp, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:55
Kasapoğlu, 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu

Bakan Kasapoğlu, alışılmışın dışında bir tanıtım organizasyonuyla Türkiye’nin farklı illerinden 16 genç ile gerçekleştirdiği etkinliği sosyal medya hesabından paylaşarak, “Burada bizimle olan pek çok arkadaşımızla birlikte olağanüstü bir heyecan içindeyiz. Biliyorsunuz bakanlık olarak; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden sizlere destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı. Tüm tesislerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları hep sizinle tasarladık. Arzu ettiğiniz eğitimleri, istediğiniz atölyeleri birlikte hayata geçirdik, faaliyetleri birlikte gerçekleştirdik” diye konuştu. 2022 yılı Bakanlık bütçesinin alt kırılımlarını, faaliyet kalemlerini gençlere sorduklarını ve bu çalışmayla ilk defa bir bakanlığın yıllık bütçesini gençlerin yönlendirmeleriyle hazırladığını ifade eden Kasapoğlu, “Şimdi hedeflerimizi büyütüp, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi.

"BAKANLIĞIMIZIN KARAR MEKANİZMALARINDA GENÇLER DAHA ETKİN OLACAK"

Bakan Kasapoğlu, 2022’nin ‘Gençlik Katılımı Yılı’ ilan edildiğini ve gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın karar mekanizmalarında daha etkili olmasının sağlanacağını belirterek “Faaliyetlerin mutfağında, yönetiminde ve uygulamasında siz olacak, denetimleri siz yapacaksınız. Genç Kurul çalışmalarına başladı bile. Gençlik Şûrası’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yurtlarda katılım modelimizin çalışmaları tamamlandı, o da yakında hayata geçecek” diye konuştu.

"KATILIYORUM.GSB.GOV.TR ADRESİNE GİREREK İLK ADIMI ATMANIZI BEKLİYORUM"

Gençlik Katılımı Yılı’nın en dikkat çeken projesi Gençlik Katılımı Portalı’nı da hayata geçirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Portalımız hazır, şu anda test yayınında sizleri bekliyor. Hemen katiliyorum.gsb.gov.tr adresine girerek ilk adımı atmanızı sizlerden bekliyorum” dedi.

Kasapoğlu, katiliyorum.gsb.gov.tr portalının tamamen gençlerin portalı olduğunu anlatarak, “Anketlere katılarak, fikirlerinizi paylaşarak, bakanlığınızın çalışmalarında direkt söz sahibi olacaksınız. Portalda sürekli yeni içerikler olacak, her konu sizin değerlendirmenize sunulacak ve pek çok projeye direkt olarak dahil olabileceksiniz” dedi. Web sitesinin, E- Katılım Projesi’nin ilk aşaması olma özelliği taşıdığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Hemen tıklayın, bakanlığınızın her adımına dahil olun, tüm dünyaya yeni bir model tanıtma konusunda yine öncü olalım’’ diye konuştu.

İlerleyen zamanda yeni bir sürprizinin de olacağını ve online platformda düzenlenen tanıtım etkinliğinin bu sürprize işaret ettiğini belirten Kasapoğlu, 2022 Gençlik Katılımı Yılı kapsamında hayata geçirilecek çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını dilediğini belirterek konuşmasını tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıMehmet Muharrem KasapoğluGençlik Katılım Yılı
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