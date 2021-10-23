Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Mali sorumluluk sigortası hizmeti alınacaktır
DİCLE EDAŞ İHALE İLANI
Uzman Yardımcısı giriş sınavı ilanı
Uzman Yardımcısı giriş sınavı...
Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 
Sözleşmeli Tekniker ve Büro...

Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 22:14
0 Okunma
Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaCihat ArslanIstifaTeknik Direktör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK - GZT Giresunspor: 1-1
Gaziantep FK - GZT Giresunspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-0
Bakan Kasapoğlu WADA'nın Mütevelli Heyeti'nde yer alacak
Bakan Kasapoğlu WADA'nın Mütevelli Heyeti'nde yer alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans