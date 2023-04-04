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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.

04 Nisan 2023 Salı 15:57
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu
İstanbul

Geride kalan haftalarda Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaKulübüKemalÖzdeşSüperlig
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