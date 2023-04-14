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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

14 Nisan 2023 Cuma 13:24
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak
İstanbul

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Geride kalan 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alan İstanbul ekibi, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da bu maç öncesi Haris Hajradinovic, Fode Koita ve Stephane Bahoken kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda Yukatel Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleden Adana Demirspor 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin ardından Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirilmişti. Özdeş yönetiminde geçen hafta ilk maçına çıkan Kasımpaşa, Trabzonspor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDemirsporSüperligKasımpaşaSK
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