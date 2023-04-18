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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

18 Nisan 2023 Salı 10:25
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
İstanbul

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. Kayserispor ise 44 puanla 7. basamakta yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 18.04.2023 11:00
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaSKSüperligYukatelKayserispor
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