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Kasımpaşa Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

07 Nisan 2023 Cuma 14:17
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Kasımpaşa Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak
İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSKSüperligKasımpaşaSK28.hafta
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