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Kayaklı atlamada Pekin öncesi son viraj

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2022 Perşembe 14:08
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Kayaklı atlamada Pekin öncesi son viraj

ANKARA - Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli Takım sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintımar, dünya kupasında son müsabakalarına çıkıyor. 21-23 Ocak 2022'de Dünya Kupası'nın Almanya, Titisee-Neustadt ayağında mücadele edecek olan sporcular finale yükselebilmek için gayret gösterecek.

Dünya kupası tarihinde ilkleri başaran Fatih Arda İpçioğlu katılacağı son iki yarış sonrasında Türkiye’ye dönecek ve 31 Ocak’ta, Kış Olimpiyat Oyunları için Pekin’e hareket edecek. 

Daha önce katıldığı 10 Dünya kupası mücadelesinde 8 final şansı yakalayan Fatih Arda İpçioğlu, Almanya’da daha iyi bir derece elde etmek istediğini söyledi. Dünyanın en iyi isimlerinin bu yarışta olacağını ifade eden Fatih Arda İpçioğlu, ''Olimpiyat öncesinde son yarışımızı Almanya’da gerçekleştireceğiz. Çok iyi bir müsabaka dönemi geçirdim ve artık Pekin için hazırım. Ülkem için yine ilkleri başaracağıma eminim. Bize destek olan federasyonumuza, bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayaklı AtlamaPekin
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