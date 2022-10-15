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Kayserispor - Galatasaray: 2-1

Spor Toto Süper Ligin 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 yendi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 22:22
Kayserispor - Galatasaray: 2-1

18'inci dakikada topla buluşan Ramazan Civelek'in pas verdiği Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

22'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın kafayla pasında topla buluşan Gavranovic'in kaleye şutu ağlarla buluştu: 1-0.

27'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun uzaktan şutunu Muslera kornere çeldi.

34'üncü dakikada Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Onur Bulut'un şutu ağlarla buluştu: 2-0.

50'nci dakikada Onur Bulut'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic'in şutu yandan auta gitti.

54'üncü dakikada Gavranovic'in pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası içindeki şutu savunmaya çarparak az farkla kornere gitti.

55'inci dakikada Mensah'ın korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in kafayla vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.

56'ncı dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içine gelen topa birlikte yükselen Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz topu ağlara yolladı. VAR, topun Barış Alper Yılmaz'ın koluna çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

86'ncı dakikada Rashica'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz topu ağlara yolladı: 2-1.

90+4'üncü dakikada sol kanatta Kazımcan Karataş'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vuruşu yandan auta gitti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasarayKayserispor
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