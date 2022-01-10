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Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ocak 2022 Pazartesi 14:38
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Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

KAYSERİ - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor son oynadığı Altay maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Ligin 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Yukatel Kayserispor, daha sonra oynadığı Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarından beraberlikle ayrılırken Sivasspor ve Altay maçlarını kazandı. 4 maçta 6 gol kaydeden sarı kırmızılılar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sezonun ikinci yarısına sahasında Altay galibiyeti ile başlayan Kayseri ekibinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bertolacci ve Mert Çetin'in lisansını çıkartabilmek için transfer  yasağını kaldırması gerekecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporYenilmezlik Serisi
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