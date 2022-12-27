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Kayserisporlu Olivier Kemen: Yükselişimiz devam edecektir

27 Aralık 2022 Salı 15:54
Kayserisporlu Olivier Kemen: Yükselişimiz devam edecektir

KAYSERİ -  Kayserisporlu futbolcu Olivier Kemen, “Hocamızın isteklerine odaklanırsak yükselişimiz devam edecektir. Lige maç maç bakıyoruz, rakipler değişebilir” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbolcular Olivier Kemen, Lionel Carole ve Dimitrios Klovetsios, özel bir sporcu rehabilitasyon merkezi açılışına katıldı. Burada açıklama yapan Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, "Son finalist olarak Türkiye Kupası’nda yolumuza devam etmemiz önemli. Daha ileriye gitmek için hocamızın bizden istediklerine odaklanmalıyız. Hocamızın isteklerine odaklanırsak yükselişimiz devam edecektir. Lige maç maç bakıyoruz, rakipler değişebilir. Onlara göre analiz yapıyoruz. Plan dahilinde ilerleme istiyoruz. Bireysel olarak kendi pozisyonumda oynuyorum. Bundan çok memnunum. Oyun içerisinde hocamızın direktifleri ve benim rolümün net olması kendi becerilerimi iyi kullanmamı sağlıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayserisporlu Olivier Kemen
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