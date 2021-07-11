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Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

Edirne’de bu yıl 660'ncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini, 1 milyon 22 bin lira veren iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Selim, 13'üncü kez Kırkpınar Ağası oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 17:32
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Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu

660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine, daha önce 12 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim, tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in bir söz verdiğini ve o sözü yerine getireceğini söyledi.

Başkan Gürkan'ın 661 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin lira vererek, 661'nci Kırkpınar ağalığını aldı. Selim, Kırkpınar'ı çok sevdiğini belirterek, adının sadece Kırkpınar Ağası olarak geçmesini istemediğini söylerken, Edirne'de

Kreş ve Gündüz Bakımevi yaptırdığını belirtti. Selim, "Adımız yaptığımız yatırımlarla geçsin, okullarla, hastanelerle, yardımlarla geçsin" dedi.

13'üncü kez ağa olan Selim, ağalık ihalesinin sembolü koçu da emniyet teşkilatına bağışladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkpınarGüreşPehlivanYağlı GüreşAğaSeyfettin SelimKırkpınar Ağası
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