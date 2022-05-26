Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.432,23
ALTIN
974,00
DOLAR
16,41
STERLİN
20,70
EURO
17,60
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...

Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mayıs 2022 Perşembe 15:44
Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye 75 bin lira, boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplamda 442 bin 300 TL para ödülü dağıtılacak.

Edirne Belediyesi’nce 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girecek ilk 64 pehlivana verilecek ödüller belli oldu. Tarihi organizasyonda, başpehlivan olan güreşçiye 75 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 48 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 25’şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verilecek.. Tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara ise toplam 442 bin 300 TL para ödülü dağıtılacağı belirtildi.

Kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri ise şöyle:

Yolluklar: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.

Tur ücretleri: Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkpınarPehlivanlarPara ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı
Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik
Galatasaray'ın kayıp sezonu istatistiklere de yansıdı
Galatasaray'ın kayıp sezonu istatistiklere de yansıdı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans