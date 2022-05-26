Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye 75 bin lira, boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplamda 442 bin 300 TL para ödülü dağıtılacak.



Edirne Belediyesi’nce 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girecek ilk 64 pehlivana verilecek ödüller belli oldu. Tarihi organizasyonda, başpehlivan olan güreşçiye 75 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 48 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 25’şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verilecek.. Tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara ise toplam 442 bin 300 TL para ödülü dağıtılacağı belirtildi.



Kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri ise şöyle:



Yolluklar: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.



Tur ücretleri: Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.