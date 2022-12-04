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Kırşehir FK - Karacabey Belediyespor: 1-1

04 Aralık 2022 Pazar 19:22
Kırşehir FK - Karacabey Belediyespor: 1-1

KIRŞEHİR, (DHA)- 

SAHA: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Samet Özkul, Burak Sami Şad

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Enver Yıldız, Sinan Altınel (Dk.79 Ömer Faruk Taş), Doğacan Diker, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.65 Hakan Erçelik), Gökdeniz Varol, Fatih Kıran (Dk.79 Hacı Mustafa Karabulut), Sırat Yeşilördek, Oğulcan Şahin (Dk.90 Kubilay Serbest), Ahmet Sun (Dk.65 Furkan Mızrak)

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.: Veysel Sapan, Yusuf Erdem Gümüş, İlke Nelik, Caner Koca (Dk.90+5 Kadir Turhan), Vedat Bora (Dk.46 Mustafa Diler), Bekir Can Kara (Dk.86: Erdem Dikbasan), Muhammet Yeşil, Uğur Mustafa Türk (Dk.46 Ömer Kuşan), Fatih Aktay, Onur Karakabak, Sadık Arda Yılmaztürk (Dk.90+1 Ata Kurtuluş)

SARI KARTLAR: Savaş Yorulmaz (Kırşehir FK), Onur Karakabak, Erdem Dikbasan, Veysel Sapan (TECO Karacabey Belediyespor A.Ş)

GOLLER: Dk.90+6 Kubilay Serbest (Kırşehir FK) / Dk.76 Sadık Arda Yılmaztürk (TECO Karacabey Belediyespor A.Ş)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı TECO Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karacabey BelediyesporKırşehir FKYeni Çağrı
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