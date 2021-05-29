Kocaelispor'un kutlama sevincinde talihsiz kaza

KULÜPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLANDI



Yaşanan olayın ardından resmi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlayan Kocaelispor Kulübü şu ifadelere yer verdi:



"Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı."



BİNLERCE KİŞİ MEŞALELERLE KARŞILADI



Yaşanan kazanın ardından İzmit kent merkezinde bulunan Milli İrade Meydanı’na gelen takımı binlerce Kocaelispor taraftarı meşaleler eşliğinde karşıladı. Bir süre burada taraftarlarla beraber marşlar söyleyen takım, daha sonra alandan ayrıldı.