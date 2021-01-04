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Konyaspor, Galatasaray karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak

İttifak Holding Konyasyor, yarın sahasında oynayacağı Galatasaray karşısına sakatlığı devam eden 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Yeşil- beyazlı en son Viking takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile prensipte 2,5 yıllığına anlaştı. Zymer Bytyqi ile yarın Konya'da sözleşme imzalanması planlanıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2021 Pazartesi 13:01
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Konyaspor, Galatasaray karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak

KONYA - Ligde 19 puanla 12 sırada yer alan Konyaspor'un, sezon başından itibaren sakat ve hasta oyuncular nedeniyle yüzü gülmedi. Her hafta maça eksik oyuncularla çıkan ve kadro sıkıntısı nedeniyle de güçlük çeken yeşil-beyazlı ekip, ara transfer döneminde en son Viking takımında forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi ile prensipte 2,5 yıllığına anlaştı. Bugün Konya'da olacak olan Zymer Bytyqi ile yarın sözleşme imzalanması planlanıyor. 

Yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Konyaspor, sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk'tan yoksun şekilde sahaya çıkacak. 

Cezalı oyuncunun bulunmadığı yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, sarı-kırmızılı takımın karşısına  şu muhtemel 11 ile çıkacak; Sehic-,Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporGalatasarayOyuncu
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