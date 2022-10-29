Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1

18’inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Çekiçi’nin sert şutunu, kaleci Ertuğrul kornere çeldi.
28’inci dakikada ceza alanı sağ çaprazından Ahmet Oğuz’un ortasına yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. Topu savunma kornere attı.
49’uncu dakikada Guilherme’nin geri pasını karşılayan kaleci Sehic, tek pasla topu Adil’e vermek isterken pası kısa düştü. Bu sırada topu önünde bulan Hajradinovic’in şutu ağlarla buluştu.0-1
68’inci dakikada Hadzianmetovic’in ara pasıyla ceza alanına giren Dıouf’un şutunu kaleci Ertuğrul karşıladı, boşta kalan topu defans kornere çeldi.
81’inci dakikada Uche’nin pasıyla ceza alanı içerisine giren Guilherme’nin şutu ağlarla buluştu.1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.(
DHA