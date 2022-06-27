Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor

ANKARA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası heyecanı yaşanacak.



Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığı'nın da destekleriyle gerçekleştirilecek olan turnuva, 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



5 gün boyunca sürecek olan şampiyonaya toplam 15 üniversite katılıyor.



Organizasyon, bugün saat 19.00’da başlayacak geleneksel yürüyüşün ardından start alacak. Gün, gösteri maçı ve konser ile tamamlanacak. 23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, cuma günü yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler 2 yıl aranın ardından yeniden Köyceğiz’de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek turnuvada tüm takımlara başarılar dileyen Serdar Eler, “Pandemi nedeniyle turnuvamıza 2 yıl ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl turnuvamızı yeniden yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Desteklerinden ötürü federasyonumuza, Köyceğiz Belediyesi ve Kaymakamlığımıza, katılımcı tüm üniversitelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.