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Kuntz: "Rakiplerimizin hepsi zorlu"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2021 Çarşamba 09:08
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Kuntz: "Rakiplerimizin hepsi zorlu"

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubu 2’nci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. İki maçta altı puan hedeflerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Kuntz, “Aslında ben kesinlikle üzgün değildim. Aslında sizlerle daha sık görüşmeliyiz. Böylelikle benim ne zaman üzgün ya da mutlu olduğumu anlayabilirsiniz. Benim aslında iç duygularım şu şekildeydi; İki maçta altı puan almak istiyoruz, demiş bir hoca, bunu başarmış. Bunun tatminini yaşıyordum” diye konuştu.

“BU KEZ GÖZYAŞI YOKTU”

Letonya maçında son dakikada gelen golün ardından gözyaşlarını tutamamasının hatırlatılması üzerine Kuntz, “Aslında ona mutluluktan ağlamak demeyelim. Var olan bir baskının vücuttan çıkması sonucu gelişen duygular olarak anlatmak gerekir. Ama geçen sürede buna alıştım. Bugünkü karşılaşmanın ardından sadece mutlu oldum ve bu kez gözyaşı yoktu” ifadelerini kullandı.

“HAFTA SONU ÖNEMLİ BİR DERBİ MAÇI VAR”

“Bir kutlama yapacak mısınız” şeklinde gelen bir soruya ise Stefan Kuntz, şöyle cevap verdi:

“Bugün hemen İstanbul’a geri dönüyoruz. Uçakta belki bir şeyler olabilir. Onu bilemiyorum. Yurtdışında oynayan oyuncularımız takımlarına geri dönecekler. Hafta sonunda önemli bir derbi maç var. Odak oraya dönecektir.”

“RAKİPLERİMİZİN HEPSİ ZORLU”

Play-off yarı final turundaki muhtemel rakiplerine de değinen tecrübeli teknik adam, “Büyükannemin söylediği bir söz ile yanıt vermek istiyorum, ‘Etki edemeyeceğiniz şeylerle ilgili olarak fazla düşünmemeniz lazım.’ Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıStefan Kuntz2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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