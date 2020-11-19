Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1295
ALTIN
463.311
DOLAR
7.7123
STERLİN
10.2038
EURO
9.1509
Macaristan - Türkiye: 2-0
Son Dakika
Macaristan - Türkiye: 2-0
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap...
Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu

Macaristan - Türkiye: 2-0

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki son maçta A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 08:37
0 Okunma
Macaristan - Türkiye: 2-0

6’ncı dakikada ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

10’uncu dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kalmar’ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

28’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan’ın dönerek yaptığı vuruşu kaleci Dibusz çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

Kaşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.


BAKAN KASAPOĞLU DA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı takip etti. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MacaristanTürkiyeUEFA Uluslar LigiFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Ukrayna ve Türkiye'nin kayaklı koşu genç kız milli takımları, Gerede'de kampta
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor mesaisi
Avcı’nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü
Avcı’nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans