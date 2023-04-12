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Manchester City, Bayern Münih'i, Inter ise Benfica'yı yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, iki maçla başladı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
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Manchester City, Bayern Münih'i, Inter ise Benfica'yı yendi
Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk ayağında, İngiltere temsilcisi Manchester City, Almanya'nın Bayern Münih takımını Etihad Stadı'nda ağırladı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmada golü bulan taraf Manchester City oldu. Sağ kanattan gelişen atakta kısa paslarla topla buluşan Rodri, çalımlarla önünü boşalttı ve ceza sahası dışından yaptığı şık plase vuruşla 27. dakikada topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.

Manchester City, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelenin 70. dakikasında ikinci golü buldu. Bayern Münihli Dayot Upamecano'nun kendi ceza sahası içinde kaptırdığı topu iyi değerlendiren ev sahibi ekipte, Erling Haaland'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Bernardo Silva, kale önünde düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Farkın açılmasının ardından savunmasında daha fazla açık veren Bayern Münih'in kalesinde üçüncü golü görmesi, uzun sürmedi. Sağ kanattan yapılan ortaya ceza saha içinde iyi yükselen Manchester Cityli John Stones, topu uygun durumdaki Erling Haaland'a indirdi. Meşin yuvarlağa yere değmeden vuran Norveçli santrfor, 76. dakikada takımını 3-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, rakibini 3-0'la geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Mücadeleyi birer gol ve asistle tamamlayan Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 45'inci kez rakip ağları sarstı ve Premier Lig'de bir sezonda bu rakama ulaşan ilk oyuncu oldu. 22 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 11. golüne imza attı.

- Inter deplasmanda 2-0 kazandı

Diğer karşılaşmada ise Portekiz ekibi Benfica, İtalya temsilcisi Inter'i başkent Lizbon'daki Işık Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Inter, 51. dakikada Nicolo Barella ve 82. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmaların rövanşları, 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManchesterBayernMünih
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