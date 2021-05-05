Manchester City - Paris Saint Germain: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başaran İngiliz ekibi, sahasında da rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 11'inci dakikada Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mahrez, attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0. PSG'de 69'uncu dakikada Angel Di Maria, Fernandinho'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İKİNCİ FİNALİST YARIN BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin finaldeki rakibi ise yarın oynanacak maçta belli olacak. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Turu geçen taraf 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçında Manchester City'nin rakibi olacak.