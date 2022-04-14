Manchester City ve Liverpool yarı final biletini kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında İngiltere ekiplerinden Manchester City'i konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmazken, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Manchester City, yarı finale yükselen taraf oldu. İngiltere temsilcisinin yarı finaldeki rakibi, bir diğer İspanya ekibi Real Madrid oldu.

6 GOLLÜ MAÇTA LIVERPOOL TURLADI

Günün diğer maçında ise İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, 3-1'lik galibiyetinin rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 21'de Konate ile 55'te ve 65'te Firmino kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 32'de Gonçalo Ramos, 73'te Yaremchuk ve 81'de Nunez'den geldi. 3-3'lük beraberlikle sona eren müsabaka sonucunda ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Liverpool, yarı finale yükselen ekip oldu. Liverpool'un yarı finaldeki rakibi, son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyen İspanya temsilcisi Villarreal oldu.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin ilk maçı 26 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Manchester Şehir Stadyumu'nda, rövanş maçı ise 4 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Liverpool - Villarreal eşleşmesinde ilk maç Anfield Stadyumu'nda 27 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de, rövanş maçı ise Ceramica Stadyumu'nda 3 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.