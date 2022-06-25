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Manisalı judocu Zilan, Avrupa Şampiyonu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2022 Cumartesi 14:15
Manisalı judocu Zilan, Avrupa Şampiyonu

MANİSA - Manisalı milli judocu Zilan Ertem, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Avrupa Judo Federasyonu tarafından Hırvatistan'ın Porec kentinde 40 ülkeden 420 sporcunun katılımıyla organize edilen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda mindere çıkan Zilan Ertem, altın madalyayı boynuna geçirdi. Çeyrek finalde Belçikalı Celia Van Beneden'i yarı finalde Avusturyalı Nina Auer'i altın skorda, final karşılaşmasında Slovak Patricia Tomankova'yı ipponla (3 shido) yenerek altın madalya ile birincilik kürsüsüne çıktı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Zilan Ertem'i ve antrenörlerini tebrik ederek, "Manisa'mızın evladı olan kızımızın bu büyük başarısı hepimizi çok mutlu etti. Türk sporuna böylesine kıymetli sporcular kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Zilan'ı gelecekte daha büyük başarılar bekliyor. İnşallah onu olimpiyatlarda izleyeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manisalı Judocu ZilanAvrupa şampiyonu
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