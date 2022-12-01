Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin

ANTALYA - Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, geçen sezon elde ettikleri başarıları tekrarlayabileceklerine inandığını söyledi.



Hamsik, Dünya Kupası'nda iki favorisi olduğunu da belirterek, "Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.



Trabzonspor'un Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta Slovak oyuncu Marek Hamsik, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



35 yaşındaki oyuncu geçen sene tarih yazdıklarını, hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadıklarını hatırlattı. Hamsik, "Takımımız için çok önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz" dedi.



'ZİRVEYLE ARAMIZDA 6 PUAN FARK VAR'



Aranın kendileri için önemli olacağını vurgulayan tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:



"Verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor."



'EN İYİ SAVUNMA YAPAN LİGİ KAZANIR, ŞAMPİYON OLUR'



Rakamlar üzerinden bakılınca orta sahada rakibi karşılamada iyi olmadıklarının hatırlatılması üzerine Hamsik, "Bunun üzerine konuştuğunuzda iyi olmadığını görüyorsunuz ama bilinen bir söz vardır; en iyi savunma yapan ligi kazanır, şampiyon olur. Bunun üzerine çalışacağız ve bu durumu daha iyi bir hale getireceğiz" diye konuştu.



'2 FAVORİM VAR'



Marek Hamsik, futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda ailesiyle oturup karar vereceğini vurguladı. Hamsik, Dünya Kupası'yla ilgili de "Dünya futbolunda en büyük turnuvadan bahsediyoruz. Bir seyirci olarak tüm maçları izlemeye çalışıyorum. 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.