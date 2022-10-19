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"Marmaris Uluslararası Yarış Haftası" için geri sayım başladı

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:08
"Marmaris Uluslararası Yarış Haftası" için geri sayım başladı

İSTANBUL - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 33’üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası (33rd Marmaris International Race Week) 22 Ekim – 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


 

Ülkemizin ve Doğu Akdeniz'in en çok katılımlı yelkenli yat yarışı olarak 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen etkinlik, bugüne kadar 30’a yakın farklı ülkeden binlerce denizciyi ağırladı.  Yarış Haftası'na bu yıl ise 120 tekneyle 15 farklı ülkeden bine yakın denizcinin katılması bekleniyor.


 

Dev organizasyonun son gün gerçekleşecek olan final yarışlarına Nexonya İnşaat sponsor olurken, firma beş gün boyunca kendi teknesiyle de yarışlarda boy gösterecek. Beş gün sürecek yarışların ardından her akşam aynı günün ödül töreni de gerçekleştirilecek. Netsel Marina’da kurulan bin metrekarelik çadırda ise misafirlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.  Ziyaretçiler 22 Ekim ve 28 Ekim tarihleri arasında Nexonya stantlarını da ziyaret edebilecekler.


 

SPORU DESTEKLEYECEK FAALİYETLERDE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ


 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nexonya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, “Nexonya olarak bu sene ilk kez katılım sağladığımız 33’üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nda olmaktan son derece mutluyuz. İstikrarlı bir şekilde 33 yıldır düzenlenen bu etkinlik, ülkemizin su sporlarına verdiği kıymet konusunda da oldukça çok gurur verici. Marmaris, ülkemizin cennet köşelerinden biri. Turizmin gözdesi olan bu bölgemizi uluslararası camiada temsil eden bu güzel organizasyonda kendi yelkenimizle yarışlarda mücadele edecek olmak da ayrıca bizi heyecanlandırıyor. Firma olarak sporu destekleyecek faaliyetlerde yer almaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı. 


 

28 Ekim Cuma günü gerçekleşecek ve teknelerin son kez fora diyeceği Nexonya Günü yarışında, genel klasmanda birinciliğe ulaşan takım kupanın sahibi olurken, mücadeleler sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmaris Uluslararası Yarış HaftasıGeri Sayım
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