Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Ozan Tufan oldu

İSTANBUL - A Milli Takım formasıyla Norveç maçında 2 gol atan Ozan Tufan, 3-0 kazanılan karşılaşmanın kahramanı olurken sosyal medyanın da gündemine de oturdu. Nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine de giren Ozan Tufan, mart ayında 10 bin 188 habere adını yazdırarak en fazla konuşulan futbolcu unvanının sahibi oldu. Ozan Tufan’ı ise sahada yaşadığı çarpışma sonucu sakatlık geçiren Dimitris Pelkas 8 bin 863 haber ile takip ederken yine maç esnasında ayak bileğinin dönmesi sonucu sakatlık geçirerek sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mesut Özil 8 bin 741 haber ile takip etti.



FENERBAHÇE’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

85 bin 384 haberle mart ayının en çok konuşulan takım ise Fenerbahçe oldu. 10 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı alan Galatasaray ise mart ayı boyunca toplam 72 bin 839 haber ile adını ikinci sıraya yazdırırken, Süper Lig’de liderliğini mart ayı boyunca koruyan Beşiktaş ise toplam 71 bin 471 haber ile üçüncü sıraya yerleşti.

FATİH TERİM ALDIĞI CEZA İLE GÜNDEME GELDİ

Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Fatih Terim, her ay olduğu gibi mart ayında da en çok konuşulan antrenör olma unvanını da elinde tutmayı sürdürdü. Mart ayında 18 bin 539 haberde yer alan Terim birinci sırada yer alırken, sarı-lacivertli takım ile yolları ayıran Erol Bulut 17 bin 341 haber ile ikinci, siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise 15 bin 270 haber ile üçüncü sırada yer aldı.



ALİ KOÇ’TAN ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ay boyunca toplam 8 bin 731 habere adını yazdırarak en çok konuşulan futbol kulübü yöneticisi olmayı başardı. Ali Koç’u sırası ile 6 bin 331 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz ve 4 bin 781 haber ile TFF Başkanı Nihat Özdemir takip etti.

Halil Umut Meler 5 bin 551 haber ile mart ayının en fazla konuşulan hakemi olurken ikinci sırada 4 bin 280 haber ile Cüneyt Çakır, üçüncü sırada ise 3 bin 128 haber ile Halis Özkahya yer aldı.