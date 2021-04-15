Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1413
ALTIN
451.231
DOLAR
8.0293
STERLİN
11.0521
EURO
9.6125
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı...
BDDK 120 personel alımı yapacak
BDDK 120 personel alımı...
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...

Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Ozan Tufan oldu

Mart ayında en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu. Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre; ay boyunca spor medyasının gündeminde en çok yer alan futbolcu, Malaga’da attığı gollerle akıllara kazınan Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe’de yaşanan bayrak değişimi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2021 Perşembe 13:33
0 Okunma
Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Ozan Tufan oldu

İSTANBUL - A Milli Takım formasıyla Norveç maçında 2 gol atan Ozan Tufan, 3-0 kazanılan karşılaşmanın kahramanı olurken sosyal medyanın da gündemine de oturdu. Nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine de giren Ozan Tufan, mart ayında 10 bin 188 habere adını yazdırarak en fazla konuşulan futbolcu unvanının sahibi oldu. Ozan Tufan’ı ise sahada yaşadığı çarpışma sonucu sakatlık geçiren Dimitris Pelkas 8 bin 863 haber ile takip ederken yine maç esnasında ayak bileğinin dönmesi sonucu sakatlık geçirerek sahalardan bir süre uzak kalacak olan Mesut Özil 8 bin 741 haber ile takip etti.
 

FENERBAHÇE’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

85 bin 384 haberle mart ayının en çok konuşulan takım ise Fenerbahçe oldu. 10 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı alan Galatasaray ise mart ayı boyunca toplam 72 bin 839 haber ile adını ikinci sıraya yazdırırken, Süper Lig’de liderliğini mart ayı boyunca koruyan Beşiktaş ise toplam 71 bin 471 haber ile üçüncü sıraya yerleşti.

FATİH TERİM ALDIĞI CEZA İLE GÜNDEME GELDİ

Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Fatih Terim, her ay olduğu gibi mart ayında da en çok konuşulan antrenör olma unvanını da elinde tutmayı sürdürdü. Mart ayında 18 bin 539 haberde yer alan Terim birinci sırada yer alırken, sarı-lacivertli takım ile yolları ayıran Erol Bulut 17 bin 341 haber ile ikinci, siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın ise 15 bin 270 haber ile üçüncü sırada yer aldı.
 

ALİ KOÇ’TAN ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ay boyunca toplam 8 bin 731 habere adını yazdırarak en çok konuşulan futbol kulübü yöneticisi olmayı başardı. Ali Koç’u sırası ile 6 bin 331 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz ve 4 bin 781 haber ile TFF Başkanı Nihat Özdemir takip etti.

Halil Umut Meler 5 bin 551 haber ile mart ayının en fazla konuşulan hakemi olurken ikinci sırada 4 bin 280 haber ile Cüneyt Çakır, üçüncü sırada ise 3 bin 128 haber ile Halis Özkahya yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mart Ayında En çok Konuşulan FutbolcuOzan Tufan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PARA KAZANMANIN ADRESİ:TANSU SARI
PARA KAZANMANIN ADRESİ:TANSU SARI
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket
Galatasaray'ın milli yıldızı Taylan'dan vefalı hareket
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans