Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1131
ALTIN
456.277
DOLAR
7.5673
STERLİN
9.7366
EURO
8.8171
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de
Erkek infertilitesinde tele tıp geleneksel muayenenin yerini alabilir mi?
Erkek infertilitesinde tele tıp geleneksel...
2020-DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak
2020-DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2...
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik,...

Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı ilk senesi kiralık olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro ve sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin Euro bonus bedeli ödeneceği kaydedildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Eylül 2020 Cuma 12:51
0 Okunma
Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüpten deneyimli futbolcunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

"HOŞ GELDİN" MESAJI

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Mbwana Samatta için "hoş geldin" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTanzanyalı Forvet Mbwana Samatta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Galatasaray bir üst tura yükseldi
Galatasaray bir üst tura yükseldi
Diabate, Trabzon'a geldi
Diabate, Trabzon'a geldi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans