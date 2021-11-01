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Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71'inci dakikada Chadli ve 90+2'nci dakikada penaltıdan Visca attı. Adana Demirspor'un tek golünü ise 60'ıncı dakikada penaltıdan Assombalonga kaydetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 22:27
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Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1

9'uncu dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içerisine yerden çevirdiği topa sağ ayağıyla penaltı noktası üzerinde plase bir vuruş yapan Okaka'nın şutunda kaleci Muric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15'inci dakikada Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Assombalonga'nın vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39'uncu dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Chadli'nin pasıyla sol kanattan hareketlenen Hasan Ali, pasını yerden ceza sahası içerisine çıkardı. Topla buluşan Mahmut'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

58'inci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Rassoul'ün sol kanattan ceza sahasına yolladığı topu kontrol etmek isterken elinden kaçıran Volkan'ın müdahalesi ile Yunus yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Assombalonga, top ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-1.

71'inci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Visca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hasan Ali, pasını altıpasın gerisindeki Chadli'ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76'ncı dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta Visca pasını ceza sahası çizgisinin üzerindeki Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muriç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81'inci dakikada Başakşehir etkili geldi. Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda kaleci Muric, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90'ıncı dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Deli'nin müdahalesi ile Aleksic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Arda Kardeşler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+2'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Visca'nın vuruşunda kaleci Muric köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen golü engelleyemedi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAdana DemirsporSüper LigFutbol
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